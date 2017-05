später lesen Eishockey-WM Lettland besiegt Dänemark – Schweiz mit Zittersieg FOTO: dpa, skm FOTO: dpa, skm 2017-05-06T15:05+0200 2017-05-06T15:08+0200

Deutschlands letzter Gruppengegner Lettland ist in die Eishockey-WM mit einem Erfolgserlebnis gestartet. Das Team des kanadischen Trainers Robert Hartley bezwang in der Vorrundengruppe A in Köln Dänemark mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).