Skirennfahrer Felix Neureuther unterstützt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Köln und Paris. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) vier Monate vor dem Auftakt mitteilte, ist der Slalomspezialist Botschafter für das Heim-Turnier.

"Ich war schon immer ein großer Eishockey-Fan", sagte der 32 Jahre alte deutsche Weltcup-Rekordsieger in einer Mitteilung am Montag. Bereits am Sonntag hatte DEB-Präsident Franz Reindl Neureuther beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen ein Trikot überreicht. "Die Eishockey-WM in Deutschland und Frankreich wird ein richtig cooles Erlebnis, auf das ich mich auch persönlich freue, zumal ich mit einigen Jungs der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gut befreundet bin. Sehr gerne werde ich daher meine Möglichkeiten nutzen, die Begeisterung für die WM in Köln und Paris zu schüren", sagte Neureuther.

Die Eishockey-Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm hofft bei der WM vom 5. bis 21. Mai auf ein ähnliches Erfolgserlebnis wie 2010, als das Team bis ins Halbfinale vorstieß. Insgesamt sollen zehn WM-Botschafter bekannt gegeben werden.

(dpa)