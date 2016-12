später lesen Dortmund Erneuter Dämpfer für Dortmund Teilen

Drei Spiele sieglos, die Spitze meilenweit entfernt: Borussia Dortmund hat sein Jahr des Umbruchs mit einer Enttäuschung abgeschlossen und bleibt sich in der Bundesliga selbst ein Rätsel. Nach einer leblosen ersten Halbzeit kam der BVB am 16. Spieltag gegen den FC Augsburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus - gibt es am Mittwoch beim Gipfel zwischen Bayern München und RB Leipzig einen Sieger, läge dieser zwölf Punkte vor der Borussia.