Huberty wurde am 22. Februar 1927 in Trier geboren. Er holte nach dem Krieg das Abitur nach und studierte Philosophie und Germanistik. Eigentlich wollte Huberty ins Feuilleton, als er in Koblenz mit dem Journalismus anfing.

Huberty wurde am 22. Februar 1927 in Trier geboren. Er holte nach dem Krieg das Abitur nach und studierte Philosophie und Germanistik. Eigentlich wollte Huberty ins Feuilleton, als er in Koblenz mit dem Journalismus anfing. weniger