Madrid: Ex-Bayern-Star Alonso drohen acht Jahre Haft

Dem ehemaligen spanischen Fußball-Weltmeister Xabi Alonso drohen laut Medienberichten in Spanien wegen Steuerhinterziehung acht Jahre Gefängnis. Seit drei Jahren laufen bereits Ermittlungen gegen den Ex-Profi von Bayern München, der zu den großen Stars der Nationalmannschaft "Furia Roja" in den Glanzjahren 2008 bis 2012 zählte. Angeblich hat der heute 36-Jährige seine Einkünfte aus dem Verkauf von Bildrechten als Profi nicht entsprechend deklariert. Offenbar wurden die Untersuchungen gegen Alonso in diesem Fall wieder aufgenommen.