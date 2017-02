Fiorano Modenese/Silverstone: Formel 1: Ferrari und Mercedes präsentieren neue Rennwagen

Die Autos beider Rennställe unterscheiden sich angesichts vieler Regeländerungen in der neuen Saison deutlich von ihren Vorgängern.

Der italienische Formel-1-Rennstall Ferrari um den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel (29/Heppenheim) hat bei der Vorstellung des neuen Autos mit einem mutigen Design überrascht. Der im traditionellen Rot gehaltene SF70 H fällt vor allem durch eine große Heckfinne, ein ganz neu geformtes Heck und ungewöhnliche Seitenkästen auf.

"Dieses Auto ist das Resultat einer großartigen Teamarbeit. Mit Realismus reisen wir jetzt nach Barcelona und starten mit unserem zweiwöchigen Testprogramm. Erst in Melbourne werden wir dann begreifen, wo wir wirklich stehen", sagte Teamchef Maurizio Arrivabene bei Sky Italia. Die Scuderia präsentierte den Wagen am Freitag zunächst in einem kurzen Video auf der eigenen Internetseite, die beiden Piloten Vettel und der Finne Kimi Räikkönen standen in ihren Rennanzügen daneben. Am Montag wird der nach den umfangreichen Regeländerungen konzipierte Bolide bei den offiziellen Testfahrten in Barcelona/Spanien erstmals auf die Rennstrecke gehen.

Tags zuvor hatte Mercedes in Silverstone seinen neuen Boliden enthüllt. "Es ist so ziemlich das detaillierteste Auto der Formel-1-Geschichte", sagte der dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton. Auffällig an dem Mercedes W08 ist die Tatsache, dass die bei allen anderen Autos der neuen F1-Generation übliche "Haifischflosse" hinter dem Fahrer-Cockpit fehlt. Der Bolide unterscheidet sich auf der Basis des neuen Regelwerks erheblich von seinen Vorgängern, er wirkt zudem aerodynamischer als die bisher vorgestellten Autos der Konkurrenz.

(dpa/sid)