F1-News

Bei RP Online bereitet unsere Sportredaktion für Sie alle relevanten Nachrichten rund um das Thema Formel 1 für Sie auf. Wir berichten über alle Qualifikationen und Rennen im Live-Ticker , so dass Sie bei uns keine Bestzeit und kein Überholmanöver verpassen. In unserem Daten-Center finden Sie den Rennkalender mit allen Terminen, Trainingszeiten , Startaufstellungen und Ergebnissen.

2016 wird die Formel-1-Weltmeisterschaft bereits zum 67. Mal ausgetragen. Elf Teams und 22 Fahrer kämpfen dabei um die Konstrukteurs- und Fahrerwertung. Insgesamt stehen 21 Rennen auf dem Programm. Auch in Deutschland macht die Formel 1 in diesem Jahr wieder Halt: Nach einem Jahr Pause ist das Rennen auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg wieder im Programm. Auch ein Streckendebüt wird es geben: Erstmals wird ein Rennen in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ausgetragen.

Durch zwei Auspuffrohre an den Boliden soll die Lautstärke in diesem Jahr wieder erhöht werden. Dies war in der vergangenen Saison ein großer Kritikpunkt der Fans, die das Motorsport-Feeling an den Rennstrecken vermissten. Die Reifen werden weiterhin von Pirelli geliefert. Pro Rennen werden zwei Reifenmischungen bereitgestellt, die Verpflichtung zur Verwendung beider Mischungen wurde jedoch aufgehoben. Die Teams können aus dem Kontingent des Reifenherstellers eine dritte Mischung wählen, die im Rennen eingesetzt werden darf. Außerdem bekommen sämtliche Fahrer einen zusätzlichen Satz der weichesten Reifenmischung für den letzten Qualifying-Abschnitt zur Verfügung gestellt.

Das Strafmaß der Formel 1 wurde in der Pause überarbeitet. Findet der Wechsel eines Motors oder eines Getriebes vor einem Qualifying statt, so ist die Laufleistung der ausgetauschten Teile für die Höhe der Strafe maßgeblich. Falls ein Wechsel erst nach dem Qualifying stattfindet, dann entscheidet der Zeitpunkt der Meldung des Austauschs bei der FIA über die Reihenfolge der Startaufstellung. Falls ein Fahrer einen Startabbruch verursacht, muss er das Rennen nun aus der Boxengasse aufnehmen, unabhängig davon, ob er die Einführungsrunde bestritten hat oder nicht.

Formel 1 Änderungen 2016

Neuerungen gibt es auch im Fahrerlager. Pascal Wehrlein und Rio Haryanto feiern beim Team Manor ihr Debüt in der Formel 1. Wehrlein wagte vor der Saison den Sprung von der DTM in die Königsklasse des Motorsports . Bei den großen Teams hat sich nichts getan: Titelverteidiger Lewis Hamilton und Nico Rosberg fahren weiterhin für Mercedes , Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen für Ferrari . Mit dem neuen Ferrari „SF16-H“ will die Scuderia in diesem Jahr den zuletzt übermächtigen Konkurrenten Mercedes wieder angreifen. Derweil peilt Nico Rosberg seinen ersten WM-Titel an. Vettel steht bei vier WM-Titeln, die er von 2010 bis 2013 mit Red Bull feierte. Insgesamt gehen vier deutsche Fahrer in der "Königsklasse des Motorsports" an den Start. Neben Neuling Wehrlein und den WM-Anwärtern Sebastian Vettel und Nico Rosberg fährt Nico Hülkenberg aus Emmerich für Force India.