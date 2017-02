später lesen Formel 1 Allison wird Technik-Direktor bei Mercedes 2017-02-16T11:24+0100 2017-02-16T11:23+0100

Das Formel-1-Weltmeisterteam Mercedes hat einen neuen Technik-Chef. Der Brite James Allison, der zuletzt vorzeitig Ferrari verlassen hatte, soll zum 1. März die neu geschaffene Position übernehmen, wie Mercedes am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte Paddy Lowe den technischen Bereich mitverantwortet. Lowe hat das Silberpfeil-Team nach mehr als drei Jahren verlassen und wird mit dem Konkurrenten Williams in Verbindung gebracht. Der 48 Jahre alte Allison war zuvor in der Formel 1 für Renault und Ferrari tätig und feierte mit beiden Teams Titelgewinne. "Ich glaube, dass wir den idealen Mann gefunden haben", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.