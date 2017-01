Bernard Charles "Bernie" Ecclestone wurde am 28. Oktober 1930 in Ipswich geboren. weniger

Bernard Charles "Bernie" Ecclestone wurde am 28. Oktober 1930 in Ipswich geboren.

Aus seinen extravaganten Geschäftsmethoden hat der ehemalige Gebrauchtwagenhändler Ecclestone nie einen Hehl gemacht. "Wir sind nicht so etwas wie die Mafia, wir sind die Mafia", sagte der Formel-1-Pate einst.

Er hält in der Rennserie seit den 1970er Jahren alle Fäden in der Hand und hat den PS-Zirkus seitdem in ein milliardenschweres Unternehmen und eine der profitabelsten Sportveranstaltungen der Welt verwandelt.