Der Brasilianer wurde am 25. April 1981 in Sao Paulo geboren.

Seit 2002 startet er in der höchsten Motorsportklasse Formel 1.

In seiner ersten Saison für die Italiener gewann er gleich zwei Rennen.

2007 waren es schon drei Siege in 17 Rennen.

Dennoch musste er sich in der Endabrechnung Lewis Hamilton geschlagen geben.

Was Massa ärgerte: Er verpasste den WM-Titel im letzen Rennen in seiner Heimat Brasilien, als sein Kontrahent in der letzten Runde noch eine Platzierung gut machte und mit eben diesem einen Punkt Vorsprung Weltmeister wurde.