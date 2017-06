später lesen Deutschland-Grand-Prix Hockenheim im vorläufigen Formel-1-Kalender 2018 FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-06-19T17:08+0200 2017-06-19T17:13+0200

Der Formel-1-Zirkus macht 2018 erwartungsgemäß wieder Station in Deutschland. Das geht aus dem vorläufigen Kalender für das kommende Jahr hervor, den der Automobil-Weltverband FIA am Montag nach einer Sitzung des World Motor Sport Councils in Genf veröffentlichte.