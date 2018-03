später lesen Fehlstart von F1-TV Live-Streamingdienst zum Saisonauftakt noch nicht verfügbar 2018-03-21T22:10+0100 2018-03-22T13:13+0100

Der neue kostenpflichtige Live-Streamingdienst "F1 TV" von Formel-1-Rechteinhaber Liberty Media geht beim ersten Grand Prix des Jahres in Melbourne/Australien am Sonntag noch nicht an den Start. Nach Angaben des Managements der Motorsport-Königsklasse soll Down Under zunächst nur ein Beta-Test unter Livebedingungen stattfinden.