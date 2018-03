10 - so viele Teams sind auch in diesem Jahr wieder dabei. Es bleibt beim gleichen Feld wie 2017

21 - so viele Grand Prix stehen an. Wieder mit dabei im Kalender ist das Deutschland-Rennen auf dem Hockenheimring

30 - so viele Rennoveralls nutzt jeder Fahrer pro Saison. Vier davon stehen ihm an einem Grand-Prix-Wochenende zur Verfügung

Formel 1 2018: Zahlen und Fakten

35 - so viele Wochen sind es vom Auftakt am 25. März in Australien bis zum Finale am 25. November in Abu Dhabi