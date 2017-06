später lesen WM-Lauf Baku als Formel-1-Standort umstritten FOTO: ap, LB IAS FOTO: ap, LB IAS 2017-06-19T16:42+0200 2017-06-19T17:12+0200

Die Formel 1 macht am Wochenende zum zweiten Mal in Aserbaidschan Station. Der Stadtkurs in Baku ist spektakulär, doch der Standort ist selbst bei den neuen Formel-1-Machern umstritten.