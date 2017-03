später lesen Medienbericht Formel 1 bis 2029 in Kanada 2017-03-01T20:06+0100 2017-03-01T20:06+0100

Die Formel 1 wird offenbar noch mindestens bis zum Jahr 2029 in Kanada Station machen. Wie mehrere Fachmedien am Mittwoch übereinstimmend berichteten, soll der ursprünglich bis 2024 laufende Vertrag um fünf weitere Jahre verlängert worden sein. Der Große Preis von Kanada in Montreal ist eine der traditionsreichsten Veranstaltungen der Königsklasse außerhalb Europas. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.