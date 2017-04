später lesen Formel 1 Button fährt in Monaco für Alonso FOTO: rtr, gb/KC FOTO: rtr, gb/KC 2017-04-14T11:23+0200 2017-04-14T11:23+0200

Ex-Weltmeister Jenson Button (Großbritannien) feiert in diesem Jahr ein einmaliges Formel-1-Comeback. Der 37-Jährige ersetzt beim Großen Preis von Monaco am 28. Mai Fernando Alonso im McLaren-Honda. Das teilte der Rennstall am Freitag in Bahrain mit. Alonso wird an diesem Tag bei den legendären Indy 500 in Indianapolis an den Start gehen.