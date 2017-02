später lesen Hamilton feiert neuen Mercedes "Das Auto sieht unglaublich aus" FOTO: afp, os 2017-02-23T13:52+0100 2017-02-23T13:53+0100

Konstrukteurs-Weltmeister Mercedes hat am Donnerstag in Silverstone seinen neuen Boliden für die Formel-1-Saison 2017 enthüllt. "Das Auto sieht unglaublich aus", sagte der dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton: "Es ist so ziemlich das detaillierteste Auto der Formel-1-Geschichte." Hamiltons neuer Teamkollege Valtteri Bottas konnte es "kaum abwarten, endlich damit zu fahren. Für mich ist das ein ganz großer Tag."