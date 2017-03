später lesen Formel 1 Hamilton genießt die Aussicht auf einen Zweikampf mit Vettel 2017-03-27T09:22+0200 2017-03-27T11:58+0200

Rot ist die Farbe der Hoffnung. Ferrari-Star Sebastian Vettel meldet mit dem Auftaktsieg in Australien Anspruch auf den Formel-1-Titel an. Mercedes nimmt die Herausforderung an.