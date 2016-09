Zum siebten Mal in dieser Saison und zum 56. Mal in seiner Karriere fuhr der britische Mercedes-Star im Qualifying Bestzeit. Mit seiner insgesamt fünften Pole Position in Monza steht Hamilton in den Rekordlisten der Formel 1 auf einer Stufe mit den früheren Weltmeistern Ayrton Senna und Juan Manuel Fangio. "Es macht mich sehr stolz, dass mein Name künftig in einem Atemzug mit diesen Legenden genannt wird", sagte Hamilton, der in seiner letzten gezeiteten Runde mit einer Zeit von 1:21,135 Minuten einen Abstand von fast einer halben Sekunde zwischen sich und Rosberg legte.

Rosbergs Analyse des Qualifyings fiel entsprechend nüchtern aus. "Lewis war sauschnell, und ich war nicht schnell genug", sagte der WM-Zweite, der aber noch einige Hoffnungen für das Rennen hat: "Schon am Start kann ja viel passieren, und das Rennen ist dann ja auch ziemlich lang. Ich habe nach wie vor eine Siegchance."

Kaum Siegchancen für Vettel

Die dürfte Sebastian Vettel bei normalem Rennverlauf kaum haben, deshalb kommentierte der viermalige Weltmeister seinen dritten Platz im Qualifying auch mit "einem lachenden und einem etwas weniger lachenden Auge". Der Rückstand auf die beiden Mercedes sei "doch noch größer als von uns eigentlich erhofft. Es sieht ein bisschen so aus, als wenn die Jungs in ihrer eigenen Liga spielen."

Vor dem 14. von 21 WM-Läufen führt Hamilton in der Fahrerwertung mit neun Punkten Vorsprung auf Rosberg. Vettel ist hinter dem australischen Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo Vierter. Ricciardo und sein umstrittener Teamkollege Max Verstappen landeten im Qualifying auf den Plätzen sechs und sieben.

(seeg/sid)