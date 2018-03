Formel 1: Lewis Hamilton kurz vor Vertragsverlängerung bei Mercedes

Die Vertragsverlängerung von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes könnte möglicherweise schon vor dem Auftaktrennen in Australien perfekt sein. Die genaue Laufzeit ist noch unklar.

"Das ist eine Frage von Tagen, vielleicht Wochen", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff der österreichischen Nachrichtenagentur APA in Wien. "Es ist die logische Konsequenz, dass er bei uns bleibt."

Zur genauen Laufzeit äußerte sich Wolff nicht. "Es geht einfach um Details, die wir richtig formulieren wollen", erklärte der Österreicher. "Es ist vielleicht Lewis' vorletzter oder letzter Vertrag, da ist etwa die Laufzeit ein Thema. Ich bin aber sehr optimistisch, das wird passieren."

Hamiltons aktueller Kontrakt endet nach dieser Saison. Der mittlerweile 33-Jährige war zur Saison 2013 von McLaren zu Mercedes gewechselt und ersetzte damals Rekordweltmeister Michael Schumacher, der seine Karriere bei den Silberpfeilen beendete. Mit Mercedes wurde Hamilton 2014, 2015 und 2017 Weltmeister. Gleich in seinem zweiten Formel-1-Jahr 2008 war der Brite erstmals Champion geworden. Das erste Saisonrennen findet am Sonntag (7.10 Uhr/MESZ) in Melbourne statt.

(dpa)