Formel 1 Hülkenberg sieht Renault "irgendwo im Mittelfeld" 2017-03-23T15:00+0100

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg hofft in seinem ersten Rennen für Renault zumindest zaghaft auf WM-Punkte. "Von den Testfahrten kann man ableiten, dass wir irgendwo im Mittelfeld stehen. Es ist allerdings sehr eng. Wir könnten in den Top 10 sein oder auf Platz 16. Das ist schwer einzuschätzen", sagte der Emmericher vor dem Saisonstart am Sonntag (7.00 MESZ/Live-Ticker) in Melbourne.