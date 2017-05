The Times: "Jeder ging davon aus, dass er die zweite Geige spielen würde hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Obwohl er darauf bestand, nicht nur als Lückenbüßer zu dienen, trauten ihm nur wenige zu, den dreifachen Weltmeister zu übertrumpfen." weniger

GROSSBRITANNIEN The Times: "Jeder ging davon aus, dass er die zweite Geige spielen würde hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Obwohl er darauf bestand, nicht nur als Lückenbüßer zu dienen, trauten ihm nur wenige zu, den dreifachen Weltmeister zu übertrumpfen."

The Telegraph: "Während Valtteri Bottas' Ein-Jahres-Vertrag kaum eine Bestätigung seines langfristigen Potenzials ist, hat der Finne gezeigt, dass er nicht bei Mercedes ist, um die Zweitbesetzung für Lewis Hamilton zu sein."

The Guardian: "Die Reihe von Keke Rosberg, Mika Häkkinen und Kimi Räikkönen setzt sich mit einem weiteren Finnen fort, der zeigt, dass das Land für seine Größe außergewöhnlich viele Formel-1-Sieger hervorbringt."

ITALIEN Gazzetta dello Sport: "Auf die Plätze, fertig, Bottas. Lewis sollte statt Pfeile auf Rosberg abzuschießen an seine Form denken, die nicht die beste ist. Zu jammernd, zu unbeständig, zu angespannt. Selbstüberschätzung. Ein Reset ist notwendig. Und Bescheidenheit."

El Mundo: "Das erste Mal ist sehr häufig aufregend, aber nicht unbedingt immer schön. Bei Valtteri Bottas war es beides: Ein wilder Start, danach einen frenetischen Rhythmus und am Ende ein spannendes Finale, mit dem Atem von Ferrari im Nacken. So schaffte der Finne den ersten Triumph seiner Karriere."

FRANKREICH



L'Équipe: "Valtteri Bottas, Zar zu Hause. Der Finne Valtteri Bottas hat seinen ersten Grand-Prix-Sieg errungen in einem Rennen, das ihm oft gelungen ist. Er ist nun in seiner Position als Pilot an der Seite von Lewis Hamilton bestätigt."