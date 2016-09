Da staunte Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Während des Formel-1-Abschlusstrainings zum Grand Prix von Singapur tauchte auf einmal zu seiner Linken ein ungebetener Gast auf der Strecke auf.

"Da ist eine riesige Eidechse auf dem Kurs", meinte der 18-Jährige am Samstag über den Boxenfunk verblüfft. Das imposante Tier überquerte dann nach Verstappens Vorbeifahrt die Strecke und verzog sich wieder hinter die Leitplanken.

Mercedes-Pilot Nico Rosberg (Wiesbaden) geht als Favorit in das Qualifying am Samstagnachmittag (15 Uhr MESZ/Live-Ticker). Der WM-Zweite, der beim Nachtrennen seinen 200. Grand Prix bestreiten wird, präsentierte sich auch im letzten freien Training in Top-Form und drehte in 1:44,352 Minuten die schnellste Runde. Nur unwesentlich langsamer war Supertalent Verstappen (Niederlande/1:44,411) im Red Bull, Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen (Finnland/1:44,860) reihte sich als Dritter schon mit über einer halben Sekunde Rückstand ein.

Sebastian Vettel hat wohl kaum Chancen, seine Vorjahres-Pole zu wiederholen. Der Heppenheimer steuerte seinen Ferrari nur auf Rang fünf (1:45,104) und musste sich auch Verstappens Teamkollegen Daniel Ricciardo (Australien/1:44,903) geschlagen geben. Weltmeister Lewis Hamilton (England) kommt auf dem 5,065 km langen Marina Bay Street Circuit bisher überhaupt nicht zurecht und wurde nur Achter (1:45,806).

(dpa)