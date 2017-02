später lesen Formel-1-Testfahrten Vettel fährt Bestzeit – Bottas dreht die meisten Runden FOTO: afp 2017-02-27T13:56+0100 2017-02-27T17:17+0100

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) hat zum Auftakt der Formel-1-Testfahrten in Barcelona die erste Bestzeit des Jahres gesetzt. Am Montagvormittag fuhr der 29-Jährige in 1:22,791 Minuten die schnellste Runde und verwies Mercedes-Neuzugang Valtteri Bottas auf den zweiten Rang.