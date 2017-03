später lesen Letzte Testfahrten in Barcelona Ferrari hinterlässt erneut starken Eindruck – Spott für McLaren FOTO: ap, MF 2017-03-10T13:30+0100 2017-03-10T13:57+0100

Ferrari macht auch am letzten Tag der Formel-1-Testfahrten in Barcelona einen starken Eindruck und bringt sich weiterhin als Herausforderer von Mercedes in Stellung. Der Finne Kimi Räikkönen drehte am Freitagvormittag in 1:18,634 Minuten die bislang schnellste Runde der Saisonvorbereitung und unterbot die vorherige Bestmarke dabei um rund vier Zehntelsekunden.