2017-04-18T13:49+0200 2017-04-18T15:28+0200

Der Formel-1-Teamchef Vijay Mallya ist nach seiner Festnahme in London wieder auf freiem Fuß. Wie die Polizei in einer Meldung bestätigte, hatte sie den 61-jährigen indischen Unternehmer am Dienstag wegen eines Auslieferungsantrags eines indischen Gerichts festgenommen.