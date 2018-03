Der heftige Unfall von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas im entscheidenden Zeitabschnitt der Qualifikation zum Großen Preis von Australien hat Folgen.

Während der 28 Jahre alte Finne den Einschlag unverletzt überstand, wurde das Getriebe in seinem Formel-1-Silberpfeil beschädigt. Das bestätigte Teamchef Toto Wolff am Samstagabend (Ortszeit) im Fahrerlager von Melbourne.

Das bedeutet, dass Bottas aller Voraussicht nach an diesem Sonntag (07.10 Uhr MESZ/RTL) vom 15. Platz aus in das Auftaktrennen der Saison starten muss. Er hatte durch den Unfall am Ende keine gezeitete Runde hinbekommen und die Qualifikation als Zehnter beendet.

Bottas verlor in Kurve zwei die Kontrolle über seinen Wagen und krachte mit Wucht in die Streckenbegrenzung. Die rechte Seite des Autos war stark demoliert. "Das war mein Fehler, ich habe zu hart gepusht", sagte Bottas. Er sei nicht verletzt, spüre den Einschlag aber ein bisschen. "Der Mensch ist nicht gemacht für 27G", sagte er.

