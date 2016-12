Im Rennen um das Mercedes-Cockpit von Weltmeister Nico Rosberg droht Pascal Wehrlein ein herber Rückschlag. Williams schließt einen Wechsel von Valtteri Bottas zu den Silberpfeilen nicht mehr aus.

Das Feilschen um Valtteri Bottas hat begonnen. Mercedes will den flinken Finnen offenbar als Ersatz für Weltmeister Nico Rosberg einkaufen, Williams schließt den Wechsel seines Top-Fahrers zu den Silberpfeilen nicht mehr aus - wenn der Preis denn stimmt.

"Wir haben in Valtteri immer eines der Top-Talente der Branche gesehen. Was immer wir tun, muss im besten Interesse des Teams geschehen", sagte die stellvertretende Teamchefin Claire Williams der BBC und eröffnete damit den Millionen-Poker. Sollten sich Williams und Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff im Ringen um Bottas einigen, wäre Pascal Wehrlein im Kampf um das begehrteste Cockpit der Formel 1 der große Verlierer.

Erstmals hat Williams die Tür für Bottas zu Mercedes einen Spalt geöffnet. Man würde den 27-Jährigen ziehen lassen, "wenn eine erfahrene, gute Alternative für uns verfügbar ist", sagte die Tochter des legendären Teamgründers Sir Frank Williams – und brachte gleich einen möglichen Ersatz ins Gespräch: "Wie Felipe Massa."

Der Brasilianer war die vergangenen drei Jahre für den englischen Traditionsrennstall gefahren, hatte seine Karriere nach der abgelaufenen Saison aber beendet. Williams soll bereits wieder Gespräche führen, um den Ex-Kollegen von Michael Schumacher bei Ferrari aus der Rente zu holen. Noch ein unerfahrener Pilot an der Seite des erst 18 Jahre alten neuen Stammfahrers Lance Stroll wäre für Williams ein zu großes Risiko.

Schon jetzt sind die Entwicklungen ein Rückschlag für Wehrlein. Der 22-Jährige hatte sich große Hoffnungen gemacht, als Eigengewächs aus der Nachwuchsförderung von Mercedes zum Rosberg-Nachfolger befördert zu werden. Nach seiner guten Rookie-Saison (Manor) hat der Worndorfer noch keinen neuen Job für 2017, würde das Silberpfeil-Team also keinen Cent Ablöse kosten und wäre sofort verfügbar. Warum also zögern Wolff und Aufsichtsrats-Chef Niki Lauda? Der neue Mann an der Seite von Lewis Hamilton soll erst im nächsten Jahr präsentiert werden.

Schon vor einer Woche war bekannt geworden, dass Williams ein Angebot für Bottas in Höhe von rund zehn Millionen Euro, verrechnet über die Motorenkosten, abgelehnt hatte. Im Fahrerlager wird erwartet, dass Mercedes seine Offerte jetzt noch einmal nachbessert.

Und im Hintergrund fällt beim Thema Rosberg-Ersatz auch immer wieder der Name Sebastian Vettel – zumindest mittelfristig. "Über Fahrer wie Vettel muss man immer nachdenken", sagte Wolff zuletzt der Sport Bild. Laut des Magazins erwägt Mercedes, dem neuen Piloten zunächst nur einen Vertrag für die kommende Saison zu geben, 2018 könnte die Nachfolge dann wieder neu geregelt werden. "Dann sind einige namhafte Piloten ohne Vertrag", sagte Wolff. Auch der Kontrakt von Vettel bei der Scuderia läuft Ende 2017 aus. Doch jetzt hat erst einmal das Feilschen um Bottas begonnen.

(seeg/sid)