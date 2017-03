Wunderkind Max Verstappen könnte Mercedes in der kommenden Formel-1-Saison das Leben schwer machen. Das Interesse am 19-Jährigen ist ungebrochen, doch der Red-Bull-Pilot bleibt cool.

Victoria stand höchstens drei Meter von ihrem großen Bruder entfernt, nur sehen konnte sie ihn nicht. Max Verstappen verschwand in einer Traube aus Journalisten und Kameraleuten, während seine Schwester direkt daneben große Augen machte. Das Interesse am Wunderkind der Formel 1 ist auch bei den Testfahrten in Barcelona ungebrochen. Und eine Frage beschäftigt alle: Kann der 19-Jährige schon in dieser Saison um den WM-Titel mitfahren?

"Ziele kann ich mir später setzen", sagte Verstappen nach seiner ersten Ausfahrt des Jahres im neuen Red Bull. Der Niederländer grinste spitzbübisch, eine konkretere Aussage zu diesem Thema wird es von ihm vorerst nicht geben. Lewis Hamilton, dreimaliger Weltmeister und heißer Favorit auf die Nachfolge von Ex-Teamkollege Nico Rosberg, hat Verstappen unlängst zum ernsthaften Kontrahenten für Mercedes erklärt. Die Reaktion des Teenagers: "Über so etwas mache ich mir keine Gedanken."

Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn auf seiner eigenen Homepage gab er einen Monat vor dem Saisonstart in Melbourne (26. März) auch andere, tiefere Einblick. "Nie habe ich mich aufwändiger auf eine Saison vorbereitet", sagte Verstappen da. Länger und härter habe er trainiert, bis zur totalen Erschöpfung. Nach einem umfangreichen Sportprogramm hatte er am frühen Abend immer nur noch ein Ziel: "Die Füße aufs Sofa legen."

Für Verstappen geht es zwar erst in seine dritte Saison in der Königsklasse, doch kaum jemand fasziniert so wie der WM-Fünfte des Vorjahres. Mit spektakulären Überholmanövern und seiner kompromisslosen Fahrweise hat er zum einen begeistert, zum anderen aber auch viel Kritik einstecken müssen. Am Sohn des ehemaligen Grand-Prix-Piloten Jos Verstappen perlt das alles ab, er will seinen Weg gehen und sieht aktuell für sich nur eine Aufgabe: "Ich will Kilometer bolzen."

Die Autos haben sich im Vergleich zum Vorjahr enorm verändert. "Nur die Sitzposition oder die Anordnung der Pedale sowie die Lenkradposition" seien wie 2016, meinte Verstappen: "Sonst ist alles neu." Und daran muss er sich gewöhnen, den RB13 kennenlernen, um auch in den nächsten Monaten wieder um Siege mitfahren zu können.

Verstappen kam im Vorjahr mit einem großen Knall zu Red Bull. Kaum vom kleinen Schwesterteam Toro Rosso befördert, gewann das Jahrhundert-Talent (O-Ton Niki Lauda) gleich sein erstes Rennen. Ausgerechnet in Barcelona, an dem Ort, an dem noch bis Donnerstag und in der kommenden Woche die Testfahrten stattfinden.

Verstappens erste Eindrücke waren äußerst positiv. Dass zu den anderen Spitzenteams noch zwei Sekunden pro Runde fehlten, sei gar kein Problem. "Die Zeiten von Ferrari und Mercedes machen mir keine Sorgen. Wir konzentrieren uns ganz auf die Standfestigkeit, der Speed kommt später", sagte Verstappen: "An den ersten Tagen geht es nicht um Konkurrenzfähigkeit. Darum können wir uns in der zweiten Testwoche kümmern."

Doch mittlerweile denkt Verstappen auch langfristig, natürlich spielt da auch der Titel eine Rolle. "Dafür gebe ich alles. Aber es ist unmöglich zu sagen, wann das passieren wird", sagte Verstappen: "Manchmal laufen die Dinge für dich, manchmal eben nicht. Aber hoffentlich bin ich innerhalb der nächsten fünf Jahre Champion."

