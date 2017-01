später lesen Formel 1 Gutierrez wechselt in die Formel E Teilen

Twittern







Formel-1-Pilot Esteban Gutierrez wechselt in die aufstrebende Elektro-Rennserie Formel E. Dort wird der Mexikaner schon in der laufenden Saison einige WM-Läufe bestreiten, unter anderem sein Heim-Rennen in Mexiko-Stadt (1. April). Ungeklärt ist allerdings noch, für welchen Rennstall der 25-Jährige antreten wird. Sein Cockpit beim Formel-1-Team Haas hatte Gutierrez nach einer schwachen Saison 2016 ohne einen WM-Punkt an den Dänen Kevin Magnussen verloren. Insgesamt bestritt er 59 Grand Prix. Seine beste Platzierung war dabei Platz sieben beim WM-Lauf im japanischen Suzuka 2013. Vakant ist für die kommende Formel-1-Saison noch ein Cockpit bei Sauber, das den Deutschen Pascal Wehrlein favorisiert. Dem Manor-Rennstall droht nach einem Insolvenzantrag das Aus.