Vasseur verlässt Renault: Hülkenberg verliert seinen Teamchef

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg (29) verliert knapp zwei Monate vor dem Saisonauftakt in Australien überraschend seinen Teamchef bei Renault. Frédéric Vasseur verlässt das Werksteam mit sofortiger Wirkung, der Posten wird zunächst nicht neu besetzt.

Das teilte Renault am Mittwoch mit. Chef von Renault Sport bleibt Präsident Jérôme Stoll, geschäftsführender Direktor ist weiterhin Cyril Abiteboul.

Vasseur war die treibende Kraft hinter der Rückkehr in die Formel 1 vor der Saison 2016, allerdings sollen zuletzt die Spannungen im Führungstrio zugenommen haben. Hülkenberg war zur kommenden Saison von Force India zu den Franzosen gewechselt. Das erste Rennen des Jahres steigt am 26. März in Melbourne.

(sid)