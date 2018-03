später lesen Formel-1-Auftakt 2018 Lewis Hamilton bleibt Wettfavorit 2018-03-22T12:09+0100 2018-03-22T12:09+0100

Der viermalige Weltmeister Lewis Hamilton ist auch in der Formel-1-Saison 2018 der sicherste Tipp auf den Titel. Vor dem Start der 21 Rennen umfassenden Serie am Sonntag in Melbourne (Sonntag, 7.10 Uhr MESZ/RTL) notiert der Mercedes-Pilot beim Anbieter bwin mit einer Quote von 1,66 als Favorit vor Ferrari-Star Sebastian Vettel (4,50) und dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull (9.00). Hamilton ist im Vergleich zum Vorjahr der Konkurrenz für die Buchmacher wieder mehr entrückt. Vor zwölf Monaten stand die Quote für seinen vierten WM-Titel bei 2,10, Vettel lag bei 3,50 vor Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil (7,00). Anders sehen das die deutschen Formel-1-Fans. Laut einer Forsa-Umfrage für den übertragenden Sender RTL sehen 40 Prozent der stark oder sehr stark an der Formel 1 interessierten Befragten Vettel ganz oben auf dem Treppchen, an einem Weltmeister Lewis Hamilton glauben 39 Prozent. Alle weiteren Fahrer spielen laut Umfrage im Titelkampf keine Rolle.