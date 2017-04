Sebastian Vettel geht im Qualifying in China ans Limit, doch der Ferrari-Star muss sich am Ende Lewis Hamilton im Mercedes im Kampf um die Pole Position geschlagen geben.

Sebastian Vettel versuchte alles, der Ferrari-Star trieb seine "Gina" ans Limit und machte mächtig Druck auf Lewis Hamilton - doch am Ende musste sich der Heppenheimer seinem Rivalen geschlagen geben. Und so schnappte Mercedes-Mann Hamilton Vettel mit einer "Spezialrunde" die Pole Position zum Großen Preis von China am Sonntag (8 Uhr/RTL und Sky) noch weg.

"Ich habe es genossen. Wenn ich schneller gewesen wäre, hätte ich es noch mehr genossen", sagte der WM-Führende Vettel nach dem Showdown in Shanghai. Für das Rennen rechnet sich der Sieger von Australien einiges aus. "Unser Auto ist stark. Morgen werden die Karten neu gemischt", sagte Vettel, der in Melbourne Hamilton von Startplatz zwei aus geschlagen hatte. Zudem wird für das Rennen Regen erwartet.

Nur eine Tausendstelsekunde hinter Vettel landete Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Silberpfeil auf Rang drei. Nico Hülkenberg (Emmerich) startet von Platz sieben in sein zweites Rennen für Renault.

Hamilton voller Vorfreude auf das Rennen

Hamilton holte sich nach einer fehlerlosen Leistung seine saisonübergreifend sechste Pole in Serie, stieg hinterher auf einen Zaun und ließ sich von den Fans feiern. "Wir wussten, dass es eng werden würde und wir eine perfekte Runde brauchen. Ich bin sehr happy", sagte der 32-Jährige, der mit vier Triumphen Rekordsieger in China ist: "Das war ein richtiger Kampf, großartig." Und Hamilton freut sich regelrecht auf den angekündigten Regen am Sonntag: "Das könnte einer der aufregendsten Tage seit langer Zeit werden."

Nach dem Smog-Chaos am Freitag konnten Vettel und Hamilton aber erst einmal unter normalen Witterungsbedingungen den Kampf um die Pole austragen - und lieferten mit ihrem Duell auch so recht spektakuläre Unterhaltung. Das Duo trieb sich von Runde zu Runde weiter ans Limit, fest entschlossen, alles aus ihren Autos herauszuholen. Mit dem besseren Ende für Hamilton.

"Lewis hat wieder eine Spezialrunde hingelegt, und das hat gerade noch gereicht", sagte Niki Lauda, Aufsichtsrats-Chef der Silberpfeile, bei Sky. Und von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff gab es in der Box spontan Applaus. Zudem dürfte sich der Österreicher über eine gewonnen Wette freuen. "Ich habe zehn Euro verloren, weil ich zu Toto gesagt habe: 'Heute kriegen wir einen drüber.' Aber das sind zehn Euro, die ich gern ausgebe", sagte Lauda.

Pascal Wehrlein (Worndorf) verpasst wegen mangelnder Fitness nach einem Unfall beim sportlich bedeutungslosen "Race of Champions" im Winter das Rennen. Seine dabei erlittene Verletzung war offenbar schlimmer als bislang angenommen. "Pascal hat sich bei dem Unfall Wirbel im Halswirbelbereich gestaucht und gebrochen. Er hat Glück gehabt, dass es nicht zu einer weitreichenderen Verletzung gekommen ist", sagte Toto Wolff bei RTL über den Silberpfeil-Zögling. Wehrleins Ersatzmann Antonio Giovinazzi leistete sich im Sauber derweil auf der Start- und Zielgeraden einen spektakulären Unfall. Der Italiener geht als 15. ins Rennen.

Unterdessen trifft der Weltverband FIA Vorkehrungen, damit das Rennen wie geplant stattfinden kann - auch wenn der Rettungshubschrauber wie am Freitag während des fast komplett ausgefallenen Trainings wegen des Smogs in der Mega-City nicht starten könnte. In dem Fall soll eine Polizei-Eskorte einen Transport per Krankenwagen wie vorgeschrieben in 20 Minuten ins anvisierte, aber 38 km entfernte Krankenhaus gewährleisten. Zudem werden Vorbereitungen getroffen, ein näher an der Strecke gelegenes Krankenhaus mit dem notwendigen neurologischen Equipment auszustatten.

Großer Preis von China in Shanghai, 2. von 20 Läufen zur Formel-1-WM 2017, Qualifying (eine Runde = 5,451 km):

1. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 1:31,678 Minuten

2. Sebastian Vettel (Heppenheim) Ferrari 1:31,864

3. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes 1:31,865

4. Kimi Räikkönen (Finnland) Ferrari 1:32,140

5. Daniel Ricciardo (Australien) Red Bull 1:33,033

6. Felipe Massa (Brasilien) Williams 1:33,507

7. Nico Hülkenberg (Emmerich) Renault 1:33,580

8. Sergio Perez (Mexiko) Force-India-Mercedes 1:33,706

9. Daniil Kwjat (Russland) Toro Rosso 1:33,719

10. Lance Stroll (Kanada) Williams 1:34,220

11. Carlos Sainz jr. (Spanien) Toro Rosso 1:34,150

12. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas 1:34,164

13. Fernando Alonso (Spanien) McLaren 1:34,372

14. Marcus Ericsson (Schweden) Sauber 1:35,046

15. Antonio Giovinazzi (Italien) Ferrari

16. Stoffel Vandoorne (Belgien) McLaren 1:35,023

17. Romain Grosjean (Frankreich) Haas 1:35,223

18. Jolyon Palmer (Großbritannien) Renault 1:35,279

19. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull 1:35,433

20. Esteban Ocon (Frankreich) Force-India-Mercedes 1:35,496