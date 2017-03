Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat die Zusammenarbeit mit seinem neuen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas, dem Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg, gelobt.

"Was ich bisher an der Arbeit mit Valtteri mag ist, dass es alles mit der Strecke zu tun hat. Nicht mit den Dingen außerhalb. Es gibt keine Spiele. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon eine bessere Arbeitsbeziehung, als ich sie je mit einem Teamkollegen hatte", sagte der 32-Jährige in einem Interview mit Formula1.com.

Das Verhältnis zu Jugendfreund Rosberg, mit dem er seit 2013 bis zu dessen Rücktritt im vergangenen Dezember gemeinsam bei Mercedes fuhr, war zunehmend abgekühlt. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi, als Rosberg ein zweiter Platz reichte, um Weltmeister zu werden, hatte der führende Hamilton über viele Runden versucht, Rosberg einzubremsen und so selbst noch eine Chance auf den WM-Titel zu haben.

(sid)