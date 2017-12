Der 32-Jährige postete bei Instagram eine Aufnahme seines kleinen Neffen, der als Prinzessin verkleidet war. Hamilton fragte in gespielter Entrüstung: "Warum hast Du dir ein Prinzessinnenkostüm zu Weihnachten gewünscht? Jungs tragen keine Prinzesinnenkostüme!"

Die Aufregung war anschließend groß, nicht nur unter den Fans des Briten. Liam Hackett von der Anti-Mobbing-Organisation Ditch the Label twitterte: "Enttäuschend zu sehen, dass jemand mit einer solch großen Plattform diese nutzt, um öffentlich ein kleines Kind zu beschämen." Imraan Sathar vom gemeinnützigen Stay Brave UK forderte gar, dem viermaligen Champion den Verdienstorden Member of the British Empire zu entziehen.

My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone.