Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner und Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher werden am 10. Juli in Marburg von Bundesinnenminister Thomas de Maizière offiziell in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.