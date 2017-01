später lesen Formel 1 Mercedes-Motorsportchef Wolff will Vertrag verlängern Teilen

2017-01-29T10:38+0100 2017-01-29T10:38+0100

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff will seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag beim Weltmeister-Rennstall der Formel 1 verlängern. "Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand funktioniert reibungslos, ich habe viele Mitarbeiter, von denen ich jeden Tag lerne, mit denen mir die Zusammenarbeit Spaß macht. Insofern können Sie davon ausgehen, dass ich das noch eine Zeit lang machen werde", sagte der 45 Jahre alte Österreicher der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Wolff ist seit 2013 Motorsportchef bei Mercedes und führte das Formel-1-Team zuletzt zu drei Konstrukteurstiteln in Serie. "Was ich mache, macht mir Spaß", sagte Wolff.