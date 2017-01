später lesen Formel-1- Mercedes stellt neuen Wagen am 23. Februar vor Teilen

2017-01-04

Das Weltmeisterteam Mercedes stellt seinen neuen Wagen für die kommende Formel-1-Saison am 23. Februar in Silverstone vor. Dies teilte der Rennstall am Mittwoch mit. Ferrari hatte zuvor als erstes Formel-1-Team seine Präsentation angekündigt. Sie findet am 24. Februar statt. Drei Tage danach beginnen die ersten Testfahrten für die kommende Saison in Barcelona, sie dauern bis zum 2. März. Der erste Grand Prix 2017 findet am 26. März im australischen Melbourne statt. Mit der Regelreform für diese Saison werden die Autos und Reifen deutlich breiter und schneller.