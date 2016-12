Er wurde am 25. März 1999 als Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher und dessen Frau Corinna in der Schweiz geboren. weniger

Er wurde am 25. März 1999 als Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher und dessen Frau Corinna in der Schweiz geboren.

2015 wechselte er in den Formel-Sport. Er startet für den Rennstall von Frits Van Amersfoort in der Formel 4.

Wenige Wochen vor dem Saisonstart hatte der Schumacher-Sprössling bei Testfahrten in Oschersleben seinen ersten öffentlichen Auftritt.

Am 19. Februar 2016 wurde bekannt, dass Schumacher innerhalb der Formel 4 zum italienischen Team Prema Powerteam wechselt.

Am 24. Dezember 2016 wurde bekannt, dass Schumacher in der Saison 2017 in die Formel 3 aufsteigt.