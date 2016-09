später lesen Formel 1 in Monza Rosberg feiert ausgelassen – auch Vettel fühlt sich als Sieger FOTO: rtr, gb Teilen

Nico Rosberg wirkte nach seinem Comeback im WM-Duell wie aufgedreht, so ausgelassen hatte man den Mercedes-Piloten lange nicht gesehen. Im rot-weiß-grünen Konfettiregen von Monza feierte der Deutsche den Sieg vor seinem Teamrivalen Lewis Hamilton mit einem Jubel-Sprung, stimmte mit den Tifosi die White-Stripes-Hymne "Seven Nation Army" an – und richtete dann eine Kampfansage an Hamilton. "Ich fühle mich richtig gut, das Rennen ist in vollem Gange, und da kommt noch viel mehr", rief Rosberg.