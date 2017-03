später lesen Rosberg lobt neue Formel-1-Regeln "Die Fahrer sind Gladiatoren" FOTO: dpa, jbu hak 2017-03-01T12:24+0100 2017-03-01T13:56+0100

Weltmeister Nico Rosberg sieht die Regelreformen für die neue Formel-1-Saison als richtigen Schritt. "Die Fahrer sind Gladiatoren dieses Jahr in diesen Autos, die werden voll an den Grenzen sein, auch physisch. Das ist genau richtig", sagte der 31-Jährige am Mittwoch am Rande der Testfahrten in Barcelona.