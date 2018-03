Die Regeländerungen der Formel 1 fallen in diesem Jahr weniger gravierend aus. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Neuerungen für die Saison 2018.

Nur noch drei Motoren dürfen über das Jahr hinweg eingesetzt werden. 2017 waren es vier. Bei 20 Rennen im vergangenen Jahr bedeutete das: Eine Einheit musste fünf Rennen halten. 2018 stehen 21 Rennen an, bedeutet: Ein Motor für je sieben WM-Läufe. Werden mehr als die drei erlaubten Antriebseinheiten verwendet, gibt es Strafversetzungen in der Startaufstellung.

Die wichtigsten Regeländerungen in der Formel 1

Design:

Halo ist Vorschrift. Ein Titanbügel von etwa sieben Kilogramm, der ringförmig über den Kopf des Fahrers gespannt und in der Mitte mit einer Strebe befestigt ist. Der "Heiligenschein" soll die Fahrer vor herumfliegenden größeren Teilen schützen. Seine Einführung war vom Weltverband gegen Kritik beschlossen worden. Die Fahrer mussten bei einem Test beweisen, dass sie trotz der Konstruktion in der Lage sind, in sieben Sekunden den Wagen zu verlassen.