später lesen Formel 1 Vettel auch im dritten Training in Russland klar vorn FOTO: dpa, pst jai nic 2017-04-29T12:12+0200 2017-04-29T12:15+0200

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) hat auch das Abschlusstraining zum Großen Preis von Russland dominiert und Mercedes deutlich distanziert. Der WM-Spitzenreiter drehte am Samstagmittag in der Olympiastadt Sotschi in 1:34,001 Minuten die schnellste Runde.