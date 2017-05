später lesen Formel 1 Vettel im Training am Samstag mit der nächsten Rekordrunde FOTO: dpa, TS nic 2017-05-27T12:13+0200 2017-05-27T12:18+0200

Der WM-Führende Sebastian Vettel hat auch das Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen in Monaco dominiert. Im Ferrari verbesserte der Hesse am Samstag seinen Rundenrekord vom Vortag noch einmal und war am Ende 0,345 Sekunden schneller als Teamkollege Kimi Räikkönen.