Ärger im Haus Verstappen: Jos Verstappen (45), ehemaliger Formel-1-Teamkollege von Rekordweltmeister Michael Schumacher (48) und Vater von Red-Bull-Supertalent Max Verstappen (19), ist am späten Sonntagabend von der Polizei in Roermond nach einer Schlägerei in einem Beachclub verhört worden, anschließend aber wieder entlassen worden. Das berichtet die regionale Zeitung "De Limburger".