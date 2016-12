später lesen Formel 1 Vettels neuer Ferrari wird am 24. Februar vorgestellt Teilen

Sebastian Vettels neuer Formel-1-Wagen wird am 24. Februar vorgestellt. Ferrari gab am Dienstag als erstes Team aus der Königsklasse des Motorsports schon den Termin für die Präsentation des künftigen Autos bekannt. Drei Tage später beginnen die ersten Testfahrten für die kommende Saison in Barcelona. Sie dauern bis zum 2. März. Vettel habe ihm bestätigt, dass er mit Ferrari wieder gewinnen will, sagte Teamchef Maurizio Arrivabene. Es liege nun an der Scuderia, ihm und Teamkollege Kimi Räikkönen einen Wagen bereitzustellen, der auch dazu fähig sei. Nach einer enttäuschenden Saison steht Ferrari unter Druck. Mit der Regelreform 2017 hofft das Traditionsteam wieder auf Erfolge. Die Autos und die Reifen werden deutlich breiter.