Weltmeister Nico Rosberg hat seinem ehemaligen Rennstall Mercedes bei den Formel-1-Testfahrten in Barcelona einen Besuch abgestattet.

Der 31-Jährige plauschte am Mittwochmorgen in der Teamgarage unter anderem kurz mit seinem Nachfolger Valtteri Bottas (Finnland), warf an seinem ehemaligen Arbeitsplatz einen genauen Blick auf die neuen Autos und schrieb für die Fans Autogramme.