Formel 1 Williams muss zweiten Testtag in Barcelona vorzeitig beenden 2017-02-28T14:48+0100

Der Williams-Rennstall muss den zweiten Formel-1-Testtag in Barcelona vorzeitig beenden. Wie das Team mitteilte, wurde das eigene Auto bei einem zunächst harmlos aussehenden Dreher von Fahrer Lance Stroll (18/Kanada) am Dienstagvormittag so stark beschädigt, dass eine schnelle Reparatur vor Ort nicht mehr möglich war. Einige Teile mussten sogar ins Werk geschickt werden. Williams hofft, am Mittwoch möglichst früh wieder auf die Strecke zu gehen, um die Arbeit fortzusetzen. Die ersten Testfahrten in Spanien dauern noch bis Donnerstag an.