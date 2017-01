später lesen 1. FC Heidenheim Eicher kommt vom Ligarivalen 1860 München Teilen

2017-01-17T21:22+0100 2017-01-17T21:23+0100

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat Vitus Eicher vom TSV 1860 München verpflichtet. Der Tabellen-Vierte einigte sich am Dienstag mit den Löwen auf einen sofortigen Wechsel des 26 Jahre alten Torhüters, der eigentlich noch bis zum Saisonende an den Ligarivalen vertraglich gebunden war. Eicher absolvierte für die Münchner insgesamt 33 Zweitligaspiele, war in dieser Saison aber nur noch im Regionalliga-Team zum Einsatz gekommen. "Wir freuen uns, dass dieser Transfer nach äußerst langwierigen Verhandlungen endlich zustande gekommen ist und wir Vitus Eicher doch noch ablösefrei verpflichten konnten. Mit ihm sind wir künftig auf der Torhüterposition noch breiter aufgestellt", erklärte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.