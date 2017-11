später lesen Fan auf dem Spielfeld 6000 Euro Strafe für Kaiserslautern 2017-11-03T12:02+0100 2017-11-03T12:02+0100

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in zwei Fällen mit einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 6000 Euro belegt. Während des Punktspiels gegen Darmstadt 98 am 4. August war ein FCK-Fan auf das Spielfeld gelaufen. Die Begegnung hatte deshalb unterbrochen werden müssen. Am 9. September waren in der zweiten Halbzeit der Partie der Pfälzer bei Holstein Kiel im Gästeblock mehrere Rauchkörper gezündet worden. Die Entscheidung des Sportgerichts fiel im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss.